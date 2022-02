Fusignani risponde ad Ancisi sul risanamento della zona di via Mura di Porta Serrata. Per LpRa è un buon inizio

Con un’interrogazione al sindaco il 9 gennaio scorso, Alvaro Ancisi (LpRa) aveva posto il tema “del degrado, dei vandalismi e di fenomeni di malvivenza nell’area di via Mura di Porta Serrata”. Secondo Ancisi il parcheggio Torre Umbratica, detto anche “di Porta Serrata”, viene “da lungo tempo usato, nella parte più nascosta, come deposito e nascondiglio di droghe… Di qui spaccio di droga in tutta tranquillità, ma anche comportamenti incivili, come graffiti indegni che deturpano a dismisura le proprietà private e quelle comunali, danneggiamenti intimidatori alle auto e alle case, uova marce gettate sui laterizi della mura antiche, atti di bullismo durante il giorno. Poiché le mura sono costruite con antichi mattoni di spoglio e di pietra d’Istria, legati con semplice terreno incoerente, questi soggetti (come i residenti hanno denunciato varie volte) se ne appropriano disgregandoli e distruggendoli. Due rapine, una delle quali anche a mano armata, avvenute nei dintorni, sono attribuibili ad alcuni di loro circolanti in bicicletta.”

Già in precedenza, Lista per Ravenna aveva lanciato le proprie richieste per fare uscire questa zona dal pericoloso cono d’ombra: videocamere di sorveglianza, potenziamento della illuminazione pubblica, la pulizia dei graffiti. Ieri, 3 febbraio, è giunta ad Ancisi la risposta del vicesindaco Fusignani, che ora il capogruppo di LpRa gira alla stampa.

“L’accordo di programma stipulato con la Regione Emilia-Romagna per la “Sicurezza integrata durante l’animazione e gli eventi nel centro storico”, nel cui ambito sono stati previsti interventi di riqualificazione dell’area di via Mura di Porta Serrata, parcheggio di Torre Umbratica e lo stradello Bartolotti, ha come termine il 31 agosto 2022. Attualmente si è già provveduto a riqualificare a LED tutti i punti luce dello stradello Bartolotti e la zona terminale di via Traversari con una soluzione tecnica che ha determinato un maggior livello di illuminazione ed il miglioramento della qualità della luce diffusa. È stato anche già installato un proiettore specifico, in posizione condivisa con i residenti, dedicato all’illuminazione di una porzione dell’area utilizzata sovente per assembramenti notturni mentre le altre opere sono state affidate al concessionario CPL Concordia che, compatibilmente con i tempi necessari per l’approvvigionamento e fornitura dei materiali, provvederà entro i termini dell’accordo quadro.” Fin qui Fusignani.

“I lavori già fatti hanno prodotto – a detta dei residenti – dei primi miglioramenti della situazione. Quelli già programmati, disposti in tempi sufficientemente ravvicinati, lasciano sperare in un risanamento efficace. Confido personalmente nell’impegno della Polizia Locale di inserire la rimozione dei graffiti sulle proprietà pubbliche nel piano generale annunciato dopo la recente individuazione di alcuni graffitari seriali, di uno dei quali si riconosce il segno anche in questa zona. Vedremo poi il da farsi sulle sedute di pietra collocate troppo addosso alle mura antiche” conclude Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna.