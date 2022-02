Per la Buona Politica: la Corte dei Conti censura il bilancio del Comune di Lugo per gli anni 2018 e 2019

“Giovedì 3 febbraio il Consiglio Comunale di Lugo ha approvato, con i soli voti della maggioranza politica, il bilancio previsionale e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, anticipati dal Sindaco nelle settimane passate sulla stampa e sui media, presentati ad Associazioni di categoria e OO.SS. e come ultimo passaggio sottoposto al parere del Consiglio comunale come obbligo imposto dalla normativa vigente. – si legge in una nota di Roberta Bravi e Silvano Verlicchi di Per la Buona Politica – Per la Buona Politica negli anni trascorsi ha sempre provveduto a presentare proposte e osservazioni per ogni manovra di bilancio, focalizzando l’attenzione sulle evidenti criticità emergenti nello stesso e , al seguito di attente analisi, ha denunciato i vari aspetti di debolezza riguardanti in particolare il difficoltoso raggiungimento dell’equilibrio finanziario che viene assicurato con accorgimenti di varia natura contabile. Anche per l’anno 2022 la Buona Politica ha indirizzato la disamina del DUP e relativo Bilancio sugli aspetti più rilevanti ma anche su quelli manchevoli ricevendo dal Sindaco il commento che si esplicita con “le solite litanie dell’opposizione” . Ebbene il giorno successivo all’approvazione del bilancio (la casualità è d’obbligo) 4 febbraio, l’Amministrazione ha provveduto a consegnare a tutti i Consiglieri una Delibera della CORTE DEI CONTI datata 21 dicembre 2021 , che si ritiene pervenuta al Comune alcune settimane addietro, con la quale l’Organo di Controllo esprime un giudizio severo sul rendiconto gestionale del Comune per gli anni 2018 e 2019. La Corte dei Conti, che svolge funzioni di controllo nelle materie di contabilità pubblica e garantisce la corretta gestione della spesa pubblica , ha redatto le proprie osservazioni in relazione al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e degli equilibri economici – finanziari del Comune e al seguito di una formale istruttoria che ha messo in rilievo diversi profili di criticità quali : vulnerabilità dell’equilibrio di parte corrente in quanto in più esercizi (non solo in quelli oggetto dell’esame) si è fatto ricorso a entrate straordinarie provenienti dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e difficilmente ripetibili; inoltre il ricorso all’avanzo di amministrazione per la copertura di spese correnti ordinarie dovrebbe avere natura eccezionale. Al proposito la Corte dei Conti ha sollecitato il Comune a “modulare la propria gestione in una visione prospettica di mantenimento dell’equilibrio corrente con entrate più certe”. Scarsa percentuale di riscossione delle entrate tributarie e bassa capacità in relazione all’evasione tributaria che incide sulla effettiva disponibilità delle entrate per il finanziamento dei vari programmi di spesa e rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell’Ente. Gli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non possono essere considerati risolutivi ma il Comune deve provvedere ad attuare più organizzazione per consentire maggiori entrate nel bilancio e assicurare al meglio la programmazione delle spese per soddisfare i bisogni della collettività. La Corte dei Conti ha altresì invitato il Comune ad evitare la prescrizione dei crediti che si perpetua ogni anno. Fondo rischi per contenzioso che secondo l’Organo di Controllo , stante la mancanza di adeguate spiegazioni da parte del Comune, deve permettere di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui per soccombenza dovesse vedersi costretto al pagamento di spese legali e risarcitorie e pertanto occorre procedere ad una costante ricognizione dei contenziosi.”

“La Corte dei Conti sostanzialmente raccomanda il Comune ad una più stretta osservanza dei principi contabili soprattutto per il rispetto degli equilibri di bilancio che sono risultati vulnerati nella gestione e che trova la sua espressione nell’esame della documentazione per gli esercizi 2018-2019. Per la Buona Politica – chiude la nota – con tenacia e determinazione continuerà nell’opera di vigilanza e si augura che nel prossimo futuro la Corte dei Conti non debba sottoporre l’operato del Comune di Lugo ad ulteriori censure.”