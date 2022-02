Movimento 5 Stelle Faenza condivide le scelte fatte con il Piano Investimenti 2022-23 del Comune di Faenza

Il gruppo M5S Faenza si riconosce e condivide le scelte fatte nel piano di investimento triennale 2022-24 del Comune di Faenza. In una nota del gruppo di legge che “fra i numerosi interventi che andremo ad effettuare siamo molto

soddisfatti per quanto riguarda gli interventi di adeguamento sismico degli istituti scolastici, una nostra richiesta che viene dal lavoro proposto anche nella legislatura precedente. Stessa cosa per quanto riguarda la creazione di una vera Casa della Salute ed un grande impegno sulle opere di riqualificazione e ristrutturazione sull’edilizia popolare. Questi temi a noi cari verranno realizzati oltre ad una serie di importanti finanziamenti per ristrutturazioni di edifici del centro storico, cittadella dello sport in via Graziola e nei Rioni.”

Tutto questo è stato possibile “grazie ad una preparazione scrupolosa e lungimirante da parte dell’Ente” e questo ha portato Faenza ad essere pronta “non appena i primi bandi collegati al PNRR sono usciti abbiamo candidato le nostre proposte, intercettando risorse con il risultato di vederle tutte finanziate. Un passaggio importante è stato anche quello di riuscire a far partecipare l’Unione Della Romagna Faentina alla suddivisione dei fondi Regionali dedicati alle Province, questo si concretizza in una disponibilità di 4,5 milioni di euro già dal 2022. Siamo solo all’inizio del settennato 2021-2027, partito nel migliore dei modi, dobbiamo continuare con questa dedizione e fare in modo che tutto si svolga nella massima trasparenza. Ora di pari passo con questi interventi sui contenitori servirà la partecipazione di tutta la comunità per riempire di contenuti questi luoghi” concludono i Cinque Stelle.