Nella seduta di ieri, 8 febbraio, (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno dal titolo “Adeguare l’assegno di invalidità anche alle persone con oltre il 74% di riduzione della capacità lavorativa”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna-Polo civico-popolare e sottoscritto in corso di seduta dai consiglieri Idio Baldrati (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco) e Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle).

Sono intervenuti: Idio Baldrati (Pd), Renato Esposito (Fratelli d’Italia) e Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle).