A Faenza la Lega perde i pezzi. I consiglieri Padovani e Maiardi escono dal Carroccio per fare politica “vicino alla gente”

Finiti gli “avvertimenti” e diversi spifferi di dissidio, Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi, consiglieri comunale eletti nelle file della Lega alla consultazione amministrativa del 20 e del 21 settembre 2020, lasciano il Carroccio pur mantenendo il seggio nell’Assemblea di Palazzo Manfredi dove intendono proseguire nel loro mandato “vicino alla gente”.

Preannunciato con numerosi piccoli segnali già agli albori della campagna elettorale, il distacco di Padovani dalla Lega non sorprende, ma non deve meravigliare nemmeno che Giorgia Maiardi lo segua in quello che al momento in Consiglio Comunale si definisce “Gruppo Misto”, lei capogruppo designata. Gruppo che comunque si colloca all’opposizione della maggioranza di centrosinistra al governo della città senza farsi attirare da Fratelli d’Italia o da “sirene centriste” che arrivano dai civici di “Insieme per Cambiare” e di “Per Faenza”.

“Non vogliamo fare polemiche ma essere propositivi – esordisce Padovani -. A noi piace fare la politica di periferia, di strada, come si è fatta per anni, anche con ottimi risultati. Ora, presa questa decisione, ci sentiamo liberi di lavorare”. Non ci sono stati disaccordi con gli altri tre consiglieri leghisti Andrea Liverani, Roberta Conti e Alvise Albonetti, al netto della normale discussione politica, per vedere Padovani e Maiardi allontanarsi dalla Lega.

“Non c’è un riferimento territoriale, perché Jacopo Morrone, che non nominerò più, ha lasciato che sparisse quel clima di fiducia che c’era nella Lega in Romagna – afferma Padovani -. Con il segretario Liverani l’amicizia resta solida, è un valore che non si tocca, senza dimenticare la fiducia che nel tempo ha accordato a Giorgia e a me. La politica è altra cosa”.

L’avvocato forlivese Jacopo Morrone, deputato leghista dal 2018 e sottosegretario alla Giustizia nel governo Conte 1 si trova sotto accusa da più parti nel territorio romagnolo, dove si sono verificati diversi “abbandoni” di eletti nelle file della Lega: a lui, in buona sostanza, è stato sovente imputato di non avere avuto strategie vincenti nelle consultazioni elettorali amministrative che si sono succedute dal 2019 al 2021, in particolare nella Bassa Romagna e nel Faentino. Per non parlare del flop a Ravenna.

Nella città della ceramica l’avere promosso e fortemente sostenuto nel 2020 l’alleanza elettorale tra Lega, Fratelli d’Italia e le tre liste civiche di area centrista “Rinnovare Faenza”, “Per Faenza” e “Insieme per Cambiare” è stato il presupposto al fallimento, dopo che nel 2015 la Lega con Padovani candidato sindaco aveva trascinato al ballottaggio, poi perduto per pochi voti, un centrosinistra forte che presentava Giovanni Malpezzi a caccia del secondo mandato. Nel 2020 agli elettori leghisti non è piaciuto l’accordo con “Insieme per Cambiare” proveniente da nove anni di amministrazione col centrosinistra, mentre tanti potenziali elettori della lista civica, rifiutando l’accordo col Carroccio, hanno dirottato altrove, ma sempre nel centrosinistra, il proprio consenso.

“Sono stata per due anni nella Lega – ricorda Giorgia Maiardi, pensata dal Carroccio nel gennaio 2019 come propria candidata sindaco – rimanendo sempre nell’ambito delle scelte dirigenziali, poi sono entrata in Consiglio, qualche disaccordo c’è stato, ma col passare del tempo ho sentito che quello della Lega è un ‘non Gruppo’, che non trae conclusioni. Ho pensato a quanto stava decidendo Padovani e ho deciso di seguirlo per essere consigliera a contatto con i cittadini”.

“Continuerò a organizzare i ‘banchetti’ in piazza per incontrare la gente: ne ho fatti 385! – ricorda Gabriele Padovani, che in consiglio comunale siede dalla primavera 2010 -. Non saremo ‘Gruppo Misto’ fino al 2025, tra non molto ci daremo un nome e un simbolo; so che potremmo essere etichettati come ‘civici’, parola che non mi piace, ma in primo piano metteremo i contenuti. Vedo che negli ultimi mesi la Giunta del sindaco Massimo Isola sta annunciando tanti interventi, lavori per diversi milioni di euro: noi continueremo a mantenere l’attenzione sull’attività di questa Amministrazione e, quando sarà il momento, vedremo quanti annunci avranno un seguito concreto. Non mancheremo di pungolarla, ma anche di approvare scelte che ci sembreranno giuste”.

Ecco quindi come è composto il Consiglio Comunale di Faenza:

Maggioranza di centrosinistra: 15

Partito Democratico (9)

Giulia Bassani, Gionata Amadei, Niccolò Bosi (Presidente del Consiglio), Simona Ballardini, Nicolò Benedetti, Luciano Biolchini, Maria Luisa Martinez, Roberto Matatia, Virginia Silvagni.

Faenza Cresce (2)

Riccardo Cappelli, Andrea Luccaroni.

Faenza Coraggiosa (2)

Juri Montecchian, Ilaria Visani

MoVimento 5 Stelle (1)

Marco Neri

Italia Viva (1)

Alessio Grillini

Minoranza di centrodestra e civici (9)

Lega (3)

Roberta Conti, Andrea Liverani, Alvise Albonetti

Gruppo Misto (2)

Giorgia Maiardi, Gabriele Padovani

Insieme per Cambiare (2)

Paolo Cavina, Massimiliano Penazzi

Per Faenza (1)

Massimo Zoli

Fratelli d’Italia (1)

Stefano Bertozzi