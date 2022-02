Question time di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Ravenna sulla raccolta porta a porta

Il consigliere comunale Renato Esposito, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Merlato e recentemente nominato responsabile dipartimento provinciale (Legalità, Sicurezza e Immigrazione), ha presentato un question time di cui richiede la discussione in consiglio, a proposito dell’imminente partenza del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” in alcune zone di Ravenna. Nel documento si ironizza sul “tocco estetico di classe ed eleganza anche in pieno centro storico” che i bidoni daranno alla città e si evidenziano alcune problematicità relative in particolare ai condomini.

“Tale raccolta – illustra Esposito – interessando anche grandi condomini, ad esempio quello di via Maggiore ed altri, provocherà l’intasamento dei pubblici marciapiedi oltre che occupare zone a ridosso delle attività commerciali di botteghe e negozi con il transitorio deposito di tali contenitori”.

Secondo il consigliere, la raccolta a date fisse, non quotidiane, soprattutto dei rifiuti organici, “creerà grande disagio ai nostri concittadini, costretti a tenere in giacenza nelle proprie abitazioni, ingombranti e a volte maleodoranti fardelli”.

Esposito sottolinea inoltre che “nell’adottare tale radicale cambiamento nella raccolta dei rifiuti, non è stato chiesto alcun parere ai nostri concittadini, eppure date le varie tornate elettorali che si sono ripetute l’occasione per chiamarli alle urne con referendum per esprimere o meno il proprio dissenso ci sarebbe stata”. Inoltre aggiunge “non risultano esserci stati veri e seri sondaggi tra i cittadini per testare il gradimento dell’iniziativa, sia prima che partisse sia tra coloro che già subiscono tale iniziativa”.

Queste le richieste al sindaco e alla giunta:

Se e quando è stata approvata dal Consiglio Comunale la raccolta “porta a Porta” dei rifiuti; e se e quando sia stato discusso il relativo REGOLAMENTO, e in quale Commissione consiliare sia stato approvato;

Se corrisponde al vero che HERA per collocare n. 7 contenitori per l’umido all’interno dell’area condominiale, mantenendo l’indifferenziata all’esterno in via Bargigia, abbia chiesto la modica cifra di 1.000,00 euro a carico del condominio, senza considerare che già le famiglie dei condomini suddetti, siti in Via Maggiore 223, pagano di TARI circa 300,00 euro all’anno;

Se tale raccolta “porta a porta” oltre che creare disagi produrrà anche un risparmio sulla bolletta della TARI per i RAVENNATI;

Infine con urgenza si chiede la possibilità di sospendere la raccolta “porta a porta” in attesa di valutarne tutte le possibili conseguenza e gli eventuali disagi e/o vantaggi.