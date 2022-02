Concessioni balneari. Fusignani (Pri): “Direzione giusta ma restano aperti dubbi e perplessità”

Anche Eugenio Fusignani (Pri Ravenna) si esprime sulla riforma delle concessioni balneari che, dichiara, “disegna il futuro delle nostre spiagge, approvata dal consiglio dei ministri, va nella direzione giusta ma lascia aperti ancora dubbi e perplessità. Così com’è, infatti, pur contemplando molti dei criteri che erano stati indicati dalla Regione, grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Corsini in concertazione colle istituzioni locali e associazioni di categoria, presenta ancora alcuni aspetti che, se non adeguatamente ridefiniti, rischiano di vanificarne il pur buon impianto. Se la giusta tutela degli investimenti è un deciso passo in avanti che come repubblicani salutiamo con favore, avendola indicata e sostenuta da tempo, resta però da ridefinire sia la tempistica che, così com’è proposta, non è realizzabile, sia la frammentazione delle concessioni balneari”.

“Infatti è oggettivamente impossibile per i Comuni preparare procedure selettive e specifiche entro il 2023. Il frazionamento delle concessioni balneari rappresenta un elemento che se in astratto può funzionare, non è pensabile calarlo nelle nostre realtà per via proprio delle specificità che queste hanno. E sono guarda caso quelle specificità che fanno della nostra riviera un modello di assoluta qualità nell’offerta turistica. Auspico che il governo possa riaprire un confronto per concertare correttivi indispensabili a tutelare sia i legittimi interessi degli imprenditori sia l’interesse superiore di un sistema di impresa balneare che è un unicum nel panorama europeo e che rappresenta il valore aggiunto dell’offerta turistica regionale e nazionale” chiude Fusignani.