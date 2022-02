Scardovi (IpL): “Votare contro è legittimo ma…tre milioni per Lugo non sono abbastanza?”

Stefano Scardovi, capogruppo di Insieme per Lugo in Consiglio Comunale, fa notare che “Votare contro è legittimo ma non capisco perché. Ma vado con ordine: i sera si è svolto online il Consiglio Comunale. Fra i punti trattati c’era un adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti da approvare in seguito all’inserimento di bandi di finanziamento nazionali di alcune opere. Parafrasando una vecchia pubblicità di una famosa marca di yogurt “la lista di modifiche più breve (e chiara) che c’è”. Quali? La prima e più corposa variazione è l’anticipazione di un anno (dal 2023 al 2022) della costruzione della nuova sede per la scuola dell’infanzia “Filastrocca” che si sposterà nella zona di Largo Corelli ottenendo un polo scolastico 0-6 e lasciando l’attuale sede a disposizione del liceo. Per di più il finanziamento previsto di 1,2 milioni di euro è stato portato a 3. Un po’ come se al posto di un’utilitaria diesel potessimo passare ad una monovolume ibrida: maggiori spazi, maggiore comfort, minore impatto ambientale!”

“Il secondo punto -avanza Scardovi – è il cambio della fonte di finanziamento del completamento definitivo dei lavori in Via Cento. 125mila euro che ci arriveranno dallo stato anziché utilizzare risorse comunali che così rimangono disponibili per sistemare altre strade. Gli altri 3 punti sono contributi per la progettazione di opere: la prima è appunto la scuola appena menzionata, la seconda è l’auditorium di cui hanno già circolato i bei render grafici con l’idea di massima ma che ora necessita di essere progettato tecnicamente per strutture e impianti ed infine la pungella di Villa San Martino. Per questi due ultimi il costo di realizzazione dell’opera rientra già nei 5 milioni del PNRR approvati con il bilancio.

Totale 3.730.000 euro per progettare e realizzare il bene di Lugo. Senza fare un euro di debito sulle spalle dei cittadini, senza aumentare di un centesimo le tasse ma accedendo con volontà e capacità alle linee di finanziamento statali”.

“Difficile essere contrari a questo che è indubbiamente un successo per tutta Lugo. Eppure sera abbiamo assistito ad uno spettacolo indescrivibile. Il gruppo consiliare della Lega (presenti solo 2 consiglieri su 5) ha votato contro, idealmente rifiutando 3,7 milioni di Euro. Ed il consigliere Marchiani (Movimento 5 Stelle) al momento del voto si è disconnesso e non è stato reperibile neppure telefonicamente per la votazione. Alla riconnessione non ha addotto motivazioni tecniche per questo mancato voto e quindi, in attesa di chiarimenti, non resta che supporre che abbia scelto deliberatamente (e legittimamente) di non partecipare al voto. Alla fine il risultato di 18 favorevoli (PD, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo Misto Lolli) e 2 contrari (Lega Romagna Salvini Premier)” chiude Scardovi .