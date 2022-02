Medri (Lega Bagnacavallo): “Via Pieve-Masiera dissestata e pericolosa. Presentata in Consiglio un’interrogazione”

“Strada dissestata e pericolosa, bisogna intervenire” a dirlo è il Consigliere Comunale Denny Medri, riguardo a Via Pieve-Masiera, una delle arterie principali di Bagnacavallo.

“In questa via, la presenza di pini marittimi – specie famosa per il suo apparato radicale in superficie – ha prodotto un pericoloso danneggiamento del manto stradale, andando così a creare situazioni di potenziale pericolo per ciclisti, pedoni e automobilisti. Un altro fattore di pericolo è rappresentato poi dalla possibile caduta di rami e alberi durante gli eventi temporaleschi o nevosi, l’ultimo verificatosi la scorsa estate e durante il quale due pini sono caduti su un’abitazione, arrecando ingenti danni. Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione, in cui chiediamo se siano previsti tempestivi lavori per il rifacimento della sede stradale e lavori straordinari per la messa in sicurezza degli alberi” chiude Medri.