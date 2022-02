A Conselice l’ultimo sabato di ogni mese la giunta scende in piazza per incontrare i cittadini

Il sindaco di Conselice Paola Pula e tutta la giunta incontrano i cittadini: gli amministratori hanno infatti deciso di allestire un banchetto in piazza l’ultimo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 11.

Il primo a partire sarà Conselice, il 26 febbraio presso il mercato cittadino, seguito da Lavezzola (a partire dal 26 marzo) e infine San Patrizio (30 aprile, non essendoci il mercato, il banchetto sarà allestito in piazza).

Sindaco e giunta saranno a disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi necessità: idee per migliorare il paese, segnalazioni, o anche semplicemente per uno scambio di vedute.

«Abbiamo bisogno di ritrovarci, e anche di recuperare il troppo tempo perduto dietro a degli schermi – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Crediamo che questa iniziativa sia un buon modo per ricominciare a incontrarci e avere un reale scambio di idee e opinioni. Mantenere un filo diretto con la cittadinanza è sempre stata una prerogativa di questa Amministrazione, durante la pandemia abbiamo continuato a farlo con degli incontri online, ma ora finalmente possiamo tornare a vederci di persona».