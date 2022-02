Fratelli d’Italia Lugo: “iniziare un percorso comune tra tutte le forze di opposizione alla sinistra” per il 2024

Questa mattina, 26 febbraio, Fratelli d’Italia ha organizzato presso l’Hotel Ala d’Oro di Lugo una conferenza stampa per presentare il proprio progetto politico per il territorio lughese. In questa occasione il coordinatore lughese Rudi Capucci ha presentato il nuovo circolo cittadino che ha un responsabile organizzativo, Gian Marco Grandi, e un responsabile amministrativo, Andrea Mazzanti. Secondo Capuccci “questo gruppo fatto da giovani e da persone che hanno già una esperienza politica consolidata potrà dare un sostanziale contributo alla realtà del nostro territorio.”

Oltre a Capucci e Grandi – che hanno illustrato i progetti e gli auspici del neonato circolo lughese – erano presenti anche Stefano Bertozzi Capogruppo in consiglio comunale di Faenza e consigliere provinciale e Roberto Petri membro del consiglio nazionale di Fd’I che ha concluso con un intervento a tutto campo sulle questioni politiche nazionali e sulla posizione del partito al riguardo delle vicende della guerra in Ucraina. Presenti anche gli alleasti Fabio Cortesi capogruppo della Lega in consiglio comunale a Lugo e Cesare Bedeschi delegato di Forza Italia.

Rudi Capucci ha espresso la volontà e la necessità di iniziare un percorso comune tra tutte le forze di opposizione alle amministrazioni di sinistra sul territorio, al governo dal dopoguerra a oggi, “con il fine di realizzare un progetto alternativo di amministrazione delle nostre città. Un percorso che possa portare entro il 2024 alla stesura di un progetto credibile, alternativo al malgoverno ed allo sperpero di denaro pubblico che è sotto agli occhi di tutti.”