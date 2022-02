PD Lugo e Insieme per Lugo condannano fermamente le azioni del governo russo in Ucraina

È stato presentato dai gruppi consiliari del Partito Democratico e di Insieme per Lugo un ordine del giorno di ferma condanna alle azioni compiute dal governo russo in Ucraina e di piena solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite.

Si tratta di gesti sconsiderati che una città come Lugo deve, per la sua storia, condannare con fermezza; per questo sosteniamo il sit in per la pace promosso dall’amministrazione comunale per sabato 26 febbraio alle ore 18 al quale entrambi i gruppi hanno deciso di aderire partecipando e promuovendo l’iniziativa.

“In tutto il mondo stanno nascendo iniziative spontanee per la pace a dimostrazione che esiste un fronte internazionale comune di persone, associazioni e istituzioni impegnate per promuovere i valori di pace, libertà, solidarietà e non violenza” -affermano in coro PD Lugo e Insieme per Lugo, aggiungendo- “Come forze politiche non possiamo esimerci dal promuoverle anche nel nostro territorio e dall’esprimere solidarietà verso chi chiede a gran voce il blocco delle ostilità andando incontro, se pensiamo a quanto avviene in Russia, anche a ingiuste carcerazioni.

“Il PD di Lugo affonda le proprie radici nei valori di pace, libertà e giustizia nati dalla lotta di liberazione partigiana – afferma il segretario del PD Gianmarco Rossato – quanto sta succedendo in Ucraina quindi non può che renderci sgomenti e mobilitarci per innalzare una chiara voce di condanna verso qualsiasi atto di guerra e di impegno per la pace”.

“Abbiamo appeso fuori dalle nostre sedi – continua il segretario Rossato – la bandiera della pace a dimostrazione di questo impegno e metteremo in campo tutto il nostro impegno politico, organizzativo e personale verso qualsiasi iniziativa che promuova i valori rappresentati da questa bandiera. Siamo certi che Lugo come molti altri territori condividano questo impegno coerente con la propria storia e con i propri valori”.

“Ogni essere umano ha il diritto di vivere liberamente e in pace nel proprio Paese nel pieno rispetto del diritto internazionale. – dichiara Stefano Scardovi, capogruppo di Insieme per Lugo – Il governo russo ha deliberatamente scelto di violare questo diritto invadendo militarmente l’Ucraina. Di fronte a questi atti, come segno di solidarietà ai popoli coinvolti, non possiamo rimanere indifferenti. Invitiamo pertanto il nostro Governo a compiere tutto ciò che è necessario,

in accordo e coordinamento con gli organismi internazionali, per ristabilire al più presto la pace”.