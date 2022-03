Guerra in Ucraina, il 3 marzo il Consiglio comunale di Lugo si riunisce in seduta straordinaria

Il Consiglio Comunale si riunirà in seduta straordinaria giovedì 3 marzo, alle ore 20. La guerra in Ucraina, l’emergenza umanitaria e l’impegno dell’Italia e dell’Europa sono gli argomenti che il Consiglio discuterà attraverso l’intervento dell’eurodeputato Brando Benifei e di Hanna Hrynyk, cittadina ucraina di Leopoli che vive da diversi anni in Italia e collabora con l’associazione di volontariato Pokrova. Durante la seduta verrà discusso un ordine del giorno inerente all’argomento trattato presentato dai gruppi consiliari Pd e Insieme per Lugo.

Il Consiglio Comunale si riunirà in videoconferenza per l’emergenza coronavirus e la cittadinanza potrà seguire in streaming a questo indirizzo: http://tiny.cc/ConsiglioLugo.