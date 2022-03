Il Pri lughese chiede accoglienza per i profughi ucraini che si vogliono ricongiungere con i familiari che vivono sul territorio

Laura Beltrami, Segretaria della consociazione lughese del PRI, ha rivolto una lettera alla Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni e ai Sindaci dei Comuni della Bassa Romagna, circa la possibilità di accoglienza sul territorio dei profughi ucraini.

“L’invasione dell’Ucraina in atto da parte della Russia rappresenta il più grave atto di guerra in Europa dall’invasione della Polonia nel 1939 – si legge nella nota -. Il PRI condanna con forza l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e, manifestando la nostra solidarietà di repubblicani al popolo ucraino, condividiamo l’appello di tutti leader europei che hanno chiesto a Mosca di fermare da subito questa sua azione militare”.

“Una delle conseguenze immediate dell’attacco è la fuga dall’Ucraina di donne e bambini – continua -. Nei nostri territori sono presenti comunità ucraine composte di badanti e collaboratrici familiari angosciate per i loro familiari alle prese con una guerra. Quale Segretaria della Consociazione lughese del Partito Repubblicano Italiano, sono a sollecitare un piano di accoglienza nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione per quei familiari che vogliono scappare dalla guerra e ricongiungersi ai loro familiari oggi residenti nei nostri territori. Auspico che al più presto sia identificata una o più strutture di accoglienza che garantiscano ospitalità ai profughi ucraini. Atto doveroso di solidarietà in questo drammatico momento della vita europea”.