Consiglio comunale di Bagnacavallo, designati nuovo consigliere Pd e due nuovi capigruppo, Pd e Gruppo misto

Si è tenuta martedì 1° marzo una seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo in cui, in seguito alla nomina di Francesco Ravagli ad assessore, si è provveduto alla surroga con il consigliere Pd Alessandro Randi. Inoltre il Pd ha designato come nuova capogruppo la consigliera Claudia Tassinari, mentre capogruppo del Gruppo misto è Luca Zannoni.

Questa è la composizione attuale del Consiglio comunale di Bagnacavallo:

Eleonora Proni (sindaca)

Matteo Giacomoni (presidente)

Pd

Claudia Tassinari (capogruppo)

Giulia Baccherini

Fiorenzo Bombardini

Nicola Bucchi

Lorenzo De Benedictis

Alessandro Randi

Enrico Sama

Beatrice Zanelli

Officina delle Idee

Marco Ghirotti (capogruppo)

Lega Bagnacavallo

Denny Medri (capogruppo)

Amedeo dell’Amura

Uniti per Bagnacavallo

Angelo Ravagli (capogruppo)

Gruppo misto

Luca Zannoni (capogruppo)

Maurizio Bragonzoni

Enrico Zini.



Luca Zannoni



Alessandro Tassinari