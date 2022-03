Consiglio Comunale di Lugo approva all’unanimità un ordine del giorno per l’emergenza Ucraina

Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità un ODG Unitario su Emergenza Ucraina. L’ordine del giorno è stato sottoscritto unitariamente da tutti i gruppi consiliari: Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto.

La seduta straordinaria, convocata per discutere della guerra in Ucraina, dell’emergenza umanitaria e dell’impegno dell’Italia e dell’Europa è stata aperta dagli interventi dell’eurodeputato Brando Benifei, della presidente del Consiglio Comunale Marta Garuffi e dalla testimonianza di Hanna Hrynyk, cittadina ucraina di Leopoli che vive da diversi anni in Italia e collabora con l’associazione di volontariato Pokrova.

A seguire sono intervenuti capigruppo e consiglieri comunali – Roberta Bravi di Per La Buona Politica, Fabio Cortesi Lega Romagna – Salvini Premier, Fabrizio Lolli del Gruppo Misto, Riccardo Pagani del Pd, Davide Solaroli del Gruppo Misto, Mauro Marchiani del M5S e Stefano Scardovi di Insieme per Lugo -, ha concluso il sindaco Davide Ranalli.