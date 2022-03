Rudi Capucci (Fdi Lugo): “Bagni del Pavaglione in condizioni al limite dell’agibilità”

Rudi Capucci (Fdi Lugo) fa un appello al Sindaco Ranalli affinché “riveda qualche sua priorità, perché le segnaliamo sommessamente che il Pavaglione, simbolo della nostra comunità al pari del monumento di Baracca, non splende per una condizione generale impeccabile, in particolare le segnalo, nel caso che non abbia avuto occasione di vederli, che i bagni sono in condizioni al limite dell’agibilità”.

“Noi crediamo – avanza Capucci – che non basti fare grandi proclami sulla disabilità, sulla parità di genere e sui diritti dei più deboli se poi non si è coerenti nella quotidianità dei gesti di tutti i giorni: proviamo a pensare come i cittadini che vivono il nostro centro città possano usufruire di questi servizi in queste condizioni, in particolare in un momento in cui le istituzioni chiedono rigore e sacrifici ai locali privati di interesse pubblico come ristoranti bar ed hotel, al fine di applicare protocolli stringenti su pulizia e disinfezione…”