Verlicchi (Buona Politica): raccolta rifiuti, le criticità del servizio segnalate dai cittadini vanno rimosse

Dal 31 gennaio nel territorio del Comune di Lugo il gestore del servizio rifiuti Hera ha avviato la nuova organizzazione del servizio di raccolta, con il porta a porta che “può essere considerato un sistema coattivo che richiede di cambiare abitudini e consuetudini, ma è l’unico metodo che ci permette di raggiungere gli obiettivi europei e del Piano Regionale Rifiuti in base alle caratteristiche socio-economiche-ambientali del nostro territorio” scrive in una nota Silvano Verlicchi della Buona Politica.

Verlicchi ricorda “che negli anni trascorsi nessuna azione migliorativa del servizio è stata introdotta in Bassa Romagna per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e favorire tramite la tariffazione puntuale l’equità contributiva tra tutti gli utenti. A queste inoperosità del recente passato si aggiunge l’arco temporale intercorso tra la sottoscrizione del contratto di fine 2019 e l’inizio del 2022 durante il quale, pur tenendo conto della pandemia, la campagna comunicativa e informativa di sensibilizzazione non è stata svolta in maniera capillare come previsto. Infatti al fine di poter gestire in maniera ottimale il periodo di transizione verso la situazione a regime e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione rifiuti e raccolta differenziata, il gestore in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale era tenuto ad attivare una serie di azioni di sensibilizzazione delle utenze, nessuna esclusa, con materiale di visibilità, informazione diretta, materiale cartaceo, animazione territoriale tramite eventi pubblici , vettori social… Una diffusa informazione richiede tempi e metodologie diverse, non si può esaurire nello svolgimento di qualche assemblea con la partecipazione di una minima percentuale di utenti , molti dei quali già sensibilizzati. Gli scambi di informazioni tra gestore , Amministrazione Comunale e utenze domestiche e non domestiche attualmente risultano ampiamente insufficienti e quindi occorre urgentemente provvedere affinchè i principi della economia circolare quali la prevenzione, la riduzione del rifiuto, il riciclaggio, il recupero di energia facciano parte della piena consapevolezza di ognuno di noi.”

“Inoltre non si può delegare al gestore il ruolo che deve svolgere la politica , per cui riteniamo che il Comune di Lugo debba costantemente raccogliere e valutare le richieste di interessamento sulle criticità, indirizzare e proporre al gestore soluzioni affinchè il servizio entri in pieno regime. Le sottovalutazioni del gestore Hera e dell’Amministrazione Comunale vadano colmate al più presto attivando l’unico percorso utile e vincente che è quello di una partecipazione consapevole di tutti gli utenti al processo di implementazione del servizio . Tale processo può divenire uno strumento di politica ambientale impegnando l’Ente Pubblico, l’operatore privato , le associazioni e gli utenti a promuovere ed ad adottare buone pratiche per migliorare il ciclo integrato della gestione dei rifiuti, favorire la cooperazione e la sinergia fra i vari soggetti per il raggiungimento degli obiettivi che la legge impone” conclude Verlicchi.