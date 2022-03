PD Lugo organizza incontro su transizione energetica: si discute su rischi e opportunità

L’incontro si terrà lunedì 28 marzo alle 18,15 presso il Salone Estense in Piazza Martiri 1 Lugo. Organizzato dal PD lughese l’evento si propone di sviscerare il problema, delineando gli odierni e futuri scenari per le famiglie, oberate da bollette più che raddoppiate, per le Imprese che vedono lievitare costi di produzione che ne mettono a serio rischio la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, per gli Enti locali come i Comuni che dovranno trovare risorse sempre maggiori, per fronteggiare le esigenze di un welfare sociale ingrossato a dismisura da chi,fin da ora, non riesce più a tenere il passo con i rincari e si trova costretto a richiedere aiuto.

Energia, autentica sindrome per imprese e famiglie, problema cruciale per Comuni, Regioni e Stati, snodo imprescindibile per un futuro in cui,mai come ora, il progresso impone scelte rapide , condivise e durature.

L’attualità di una crisi internazionale che sta mostrando il suo epilogo più drammatico, la guerra in Ucraina, in cui uno dei contendenti, la Russia di Putin, è anche fra i principali produttori di gas al mondo, riconduce al pettine le conseguenze di decisioni rimandate, di programmazioni industriali incomplete, di dipendenze che rischiano di mettere in ginocchio sistemi produttivi importanti e consolidati come il nostro.

In un quadro geopolitico composto da scenari complessi che intrecciano l’economia con la politica, che richiedono a quest’ultima di tornare protagonista su una scena che l’ha vista per troppo tempo assente, tutto sembra ricondursi ad un unico concetto: transizione energetica.

E, soprattutto, quali le possibili soluzioni, in un mondo in cui l’ambiente sta da troppo tempo lanciando segnali di ultimatum ed impone di percorrere vie efficaci sotto l’aspetto economico/produttivo, ma, al contempo, sostenibili per il nostro Pianeta.

Interverranno relatori di prim’ordine:Gianni Bessi,Consigliere Regionale PD, Davide Ranalli,Sindaco del Comune di Lugo e Luciano Tarozzi, Assessore alle Attivita’ produttive del Comune di Lugo. Modera Massimo Taroni,Segreteria Comunale PD Lugo.