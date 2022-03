Fratelli d’Italia nomina Riccardo Vicari alle politiche giovanili per il territorio lughese

Fratelli d’Italia si struttura e si organizza sul territorio del lughese. È con piacere che Riccardo Vicari rende nota la sua nomina a responsabile delle politiche giovanili per il territorio del Lughese.

Rudi Capucci, coordinatore cittadino Comune di Lugo afferma: “Riccardo è un giovane studente lavoratore nato nel 2001, militante del nostro circolo, si è distinto per impegno e competenza e rappresenta il futuro del nostro partito e della nostra comunità come i molti giovani che compongono il nostro gruppo.

Come primo atto politico, in maniera congiunta, vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a tutti gli studenti del liceo Ricci Curbastro di Lugo.

Pensiamo che dopo due anni di DAD e disagi dovuti alla pandemia si potesse fare uno sforzo di comprensione e di dialogo sulle proposte fatte da una parte degli studenti, peraltro a nostro avviso sono proposte di buon senso e ben argomentate, certamente non pretestuose.

Riteniamo sbagliato l’utilizzo della DAD o Didattica Digitale, non a fini di prevenzione sanitaria ma al semplice fine di impedire agli studenti di manifestare le proprie idee, ci saremmo aspettati dalla direzione scolastica un approccio più dialogante che utilizzasse il confronto con gli studenti come un’occasione di crescita culturale e civica, ma così evidentemente non è stato.

Premesso che riteniamo il D.S persona di Valore e di esperienza, pertanto gli rivolgiamo un appello al fine di approfondire il confronto con gli studenti e di dimostrare agli stessi che la chiusura ed i preconcetti non sono mai una buona occasione di crescita. A nostro avviso va sempre privilegiata la via del confronto e del dialogo che inevitabilmente arriva ad una decisione, ma questa deve essere il più possibile condivisa”.