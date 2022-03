Per la Buona Politica di Lugo interviene sul dissesto di piazza XIII Giugno

Recentemente è stata portata in Consiglio Comunale una delibera nella quale viene descritta l’urgenza e l’indifferibilità di procedere alla delimitazione di una importante porzione della piazza ritenuta pericolosa con opere provvisionali atte ad interdire l’accesso al pubblico e a eseguire alcuni minimi interventi per l’importo di € 15.518,40 connesso a lavori in conto capitale.

“Lo stato di somma urgenza sussiste da molti anni – rimarca il Consigliere Comunale Per la Buona Politica, Silvano Verlicchi -. Infatti nel settembre 2017 in una nota diffusa dall’ufficio stampa del comune di Lugo, si apprendeva che in un incontro con i commercianti della zona il Sindaco dichiarava che : “presto la piazza sarà sistemata in modo che sia fruibile, in sicurezza, almeno per il periodo natalizio”. Al contrario i fenomeni di dissesto e sollevamento del manto stradale sono proseguiti giorno dopo giorno e, come noto, hanno provocato numerosi incidenti a persone e a veicoli, con conseguente richiesta danni, danneggiato e compromesso la rete fognaria e i vari sottoservizi e procurato disagi ai residenti e agli esercenti situati nell’area”.

“In tale contesto – continua Verlicchi – i provvedimenti recentemente adottati dalla Amministrazione Comunale sono da ritenere tardivi, per cui la dichiarazione di somma urgenza , dopo le esternazioni rassicuranti di sindaco e assessori , sembrano una inaccettabile presa in giro. Il Gruppo Consigliare Per la Buona Politica è intervenuto più volte negli anni passati in consiglio comunale, nelle consulte di decentramento, ha presentato interpellanze sullo stato di degrado e pericolosità della piazza, chiedendo interventi di ripristino immediati che non sono mai stati considerati. La piazza nel febbraio 2022 dopo ben 11 anni dal manifestarsi delle prime criticità, è stata interdetta con Ordinanza del Sindaco per ragioni di sicurezza con lo scopo di evitare danni a persone e a cose”.

“E’ bene ricordare che esiste una vertenza legale avviata dal 2017 –prosegue il consigliere -, di cui non si conosce ancora l’esito e che ha impedito alla Amministrazione di avviare lavori di rifacimento integrale dell’area anche se nel piano delle opere pubbliche 2022 è stato previsto una ristrutturazione della piazza da finanziarsi con € 450.000 a fronte di improbabile vendita di terreni di proprietà comunale. Si può ritenere che detto importo, in considerazione dell’avanzato stato di degrado ,sia insufficiente per eseguire un’opera di ripristino integrale per cui la Buona Politica ha chiesto all’amministrazione di quantificare la stima dei costi tenuto conto che tra spese legali e piccoli interventi è già stata spesa la somma di € 67.685,77″.

“L’intervento di rigenerazione della piazza – conclude Verlicchi – previsto dal 2009 avrebbe portato alla città e alla comunità lughese un grande vantaggio in termini di riqualificazione urbana, decoro e gratuità del parcheggio il quale si è dissolto negli anni ed è pertanto per queste ragioni che si reputa che tali lavori non siano più differibili”.