Rossato (Pd): l’arrivo a Lugo dell’università è un risultato straordinario

La visita a Lugo del Rettore dell’università di Bologna Giovanni Molari accompagnato dal prorettore alla didattica Roberto Vecchi ha sancito l’inizio dell’esperienza universitaria di Lugo. “L’arrivo del corso di laurea professionalizzante in meccatronica è un risultato straordinario che occorre rimarcare con forza. Si tratta di un successo conseguito grazie all’impegno politico e amministrativo e alla costruzione di sinergie positive con privati disponibili ad investire per realizzare un polo di alta formazione all’interno della Bassa Romagna – dichiara il segretario del PD di Lugo Gianmarco Rossato – Lo sviluppo di un polo di alta specialistica, così funzionale alle caratteristiche produttive del territorio, è un elemento importante di sviluppo industriale e occupazionale oltre che un obiettivo politico che, punta a offrire la possibilità a molti studenti di studiare senza dover assumersi importanti costi per soggiornare o spostarsi in lontane sedi universitarie. L’università rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro portato avanti, e sintetizzato all’interno del programma di mandato, per costruire una città più accogliente, accessibile e capace di creare opportunità.”

‘’Il risultato ottenuto è fondamentale per Lugo ma non solo, tutto il territorio provinciale e della Romagna – aggiunge Rossato – potrà appoggiarsi sulle competenze e sugli studenti formati all’interno del nuovo corso in un campo in forte crescita come quello meccatronico che, riveste nel nostro territorio un comparto industriale e occupazionale molto importante. Essere riusciti a sviluppare il progetto grazie ad una forte collaborazione con il territorio, in una progettualità che vedeva molti attori collaborare, rappresenta un ulteriore punto di forza e di valore per un risultato straordinario che testimonia l’importanza politica rivestita da temi come la formazione e lo sviluppo economico negli obiettivi del PD e dell’amministrazione. La formazione – conclude il segretario Pd – è uno degli obiettivi fondamentali per garantire un alto livello di qualità della vita, un futuro per gli studenti e le nuove generazioni oltre che una risposta per le necessità di sviluppo delle imprese e delle realtà produttive di un territorio.’’