Elezioni Rsu pubblica amministrazione, Uil: “Storiche affermazioni all’Ausl Romagna e al Comune di Lugo”

UIL Ravenna informa che con alcune affermazioni di rilevanza nazionale incassa un ottimo risultato nelle elezioni delle Rsu nelle diverse categorie della pubblica amministrazione. Nella nota stampa si legge che “in particolare, la Uil Fpl incamera un risultato storico nell’ambito sanitario, affermandosi come primo sindacato nel distretto di Ravenna dell’Ausl Romagna, con oltre il doppio dei consensi rispetto alle altre due sigle confederali, mentre allargando il raggio, si prospetta una grande affermazione anche all’Ausl Romagna, la più grande azienda sanitaria dell’Emilia Romagna – con i suoi 13.868 aventi diritto al voto – e fra le prime anche su scala nazionale”.

Nella nota stampa vengono forniti i particolari dei risultati soddisfacenti colti da UIL Ravenna: “Importanti risultati si stagliano anche nell’orizzonte delle autonomie locali, dove al Comune di Lugo la Uil Fpl per la prima volta si attesta come primo sindacato, e alla Camera di Commercio di Ravenna dove da terzo sindacato diventa il secondo, ottenendo con uno dei propri candidati il numero massimo di preferenze, così come nell’Asp della Bassa Romagna, azienda in cui la Uil Fpl incamera anche un numero crescente di consensi. Sempre in Bassa Romagna, la sigla elegge delegati in importanti Comuni dove non era rappresentata in precedenza, mentre nella Provincia di Ravenna e all’Asp di Ravenna, Cervia e Russi conferma i propri seggi. In generale, i risultati premiano il sindacato confederale rispetto alle forme di sindacalismo autonomo che si stanno diffondendo negli ultimi anni.

Lusinghieri anche i risultati nella Pubblica amministrazione, in particolare all’Agenzia delle Entrate, dove la lista UilPa si piazza seconda per un solo voto, mentre conferma la propria rappresentanza nel Ministero dell’Interno, sia in Questura che in Prefettura.

La Uil, la Uil Fpl e la UilPa di Ravenna ringraziano tutti coloro che hanno profuso tempo ed energie in questa campagna elettorale, ma tengono anche a mettere in rilievo il grande impegno quotidiano dei lavoratori dei servizi pubblici, ancor più in questi anni di pandemia in cui hanno dato prova di spirito di sacrificio ed efficienza nel garantire sempre la continuità dei servizi e l’assistenza ai cittadini”.