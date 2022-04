Raccolta porta a porta a Lugo. Il centrosinistra: “varie le criticità, errori importanti commessi da Hera”

Sulla nuova modalità di raccolta rifiuti a Lugo, la posizione della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Insieme per Lugo, Verdi, Sinistra per Lugo e Partito Repubblicano) è chiara: “I cittadini di Lugo stanno vivendo in questi giorni, soprattutto in alcune aree del territorio, varie difficoltà, derivanti dalla nuova modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti. Se da un lato crediamo nell’impegno ambientale e civico di aumentare la quantità di rifiuti differenziati raccolti, percentuale ancora troppo bassa a Lugo, dall’altro risultano visibili a tutti le criticità che si sono presentate”.

“La raccolta porta a porta – spiegano dal centrosinistra – è un sistema già sperimentato da tantissimi anni in varie zone d’Italia e d’Europa e spesso ha portato a incrementi notevoli nella percentuale di rifiuti differenziati raccolti, nonché alla riduzione dei rifiuti prodotti. Anche nel centro storico di Lugo e nel quartiere Lugo Ovest è attiva da circa vent’anni. Dobbiamo rilevare una serie di errori, anche importanti, commessi dall’ente gestore, Hera, che si va a sommare alle prime iniziali e fisiologiche difficoltà, che sicuramente erano state messe in conto col passaggio al nuovo sistema di raccolta. Innanzi tutto riteniamo che l’informazione sia stata carente e inadeguata, sia per quanto riguarda le modalità di raccolta, sia per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi del nuovo sistema. La raccolta porta a porta richiede un impegno diverso da parte dei cittadini rispetto alle normali e consolidate abitudini, per cui un’informazione capillare e mirata è indispensabile”.

“Sono da rilevare inoltre degli importanti errori di progettazione del servizio, che non ci saremmo aspettati da parte di un’azienda come Hera, la quale poteva contare sugli esempi derivanti dalla raccolta porta a porta, già avviata da anni in altre località, in alcuni casi servite dalla stessa Hera. Molti dei problemi che si sono presentati a Lugo si erano già verificati in altre città e sono stati risolti. In fase di progettazione non si è fatto tesoro delle altre esperienze, dimostrando oltretutto una scarsa conoscenza del territorio. Grave anche l’aver sottovalutato la gestione di rifiuti specifici, come i pannoloni e le lettiere degli animali” avanzano.

“Bene ha fatto la Giunta a convocare l’ente gestore e le aziende coinvolte in un primo incontro, dopo il quale ci aspettiamo da parte di Hera una rapida correzione degli errori riscontrati e il superamento delle carenze emerse. Il Comune di Lugo ha giustamente concordato con l’Unione dei Comuni un’iniziativa mirata a fare fronte unitariamente ai problemi sopracitati presenti nel territorio della Bassa Romagna. Ciò al fine di sensibilizzare Hera a intensificare una politica di ascolto che porti nell’immediato alla soluzione dei problemi incontrati da privati e imprese e nel contempo a prevenire gli eventuali futuri” chiudono Insieme per Lugo, PD, PRI, Sinistra per Lugo e Verdi.