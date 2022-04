Amministrative Riolo Terme. Il candidato sindaco De Carli: “Sinergie per fare di Riolo Terme la perla dell’Appennino tosco-romagnolo”

Il candidato sindaco De Carli Mirko per Riolo Terme annuncia un’altra delle “cose da fare” elencate nel programma della “lista per Riolo”: “Una giornata ricca di incontri, abbracci e tanta voglia di fare e fare bene. La Riolo Terme che si veste coi suoi abiti migliori per AgRiolo mi convince ancora di più che possiamo far diventare sempre più competitiva e accogliente la nostra comunità. Serve un grande spirito di squadra, quello che traspare dai tanti incontri di oggi. Per questo, come per la gestione dei rifiuti prenderemo ad esempio il modello Forlì con il superamento di Hera, anche per il turismo integrato ricalcheremo il lavoro fatto sul litorale dall’amica sindaco Renata Tosi a Riccione” dichiara De Carli.

“Iniziative come #AgRiolo meritano la collaborazione più strutturata possibile tra la Pro Loco e le attività di ricezione turistica (alberghi, ristoranti, bar..) e una strategia di promozione comune con i comuni limitrofi della Romagna Faentina ma anche del litorale. Un turista che vuole passare un sabato al mare può ritenere attrattiva una domenica nella nostra vallata a gustare le prelibatezza della Fiera dell’Agricoltura. La Romagna va vista e promossa come un corpo unico dove Riccione, ad esempio, è la perla dell’Adriatico e Riolo Terme possa esserne la perla dell’Appennino tosco-romagnolo” conclude De Carli.