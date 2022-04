Per la Buona Politica contro il Sindaco Ranalli sulla scuola S.M. Ausiliatrice: “nessun intento politico di ascoltare, confrontarsi e cercare soluzioni”

La Capogruppo Per la Buona Politica a Lugo, Roberta Bravi, contesta “una serie di incongruenze e imprecisioni” nella lettera del Sindaco rivolta alle famiglie interessate dalla chiusura dell’Istituto S.M. Ausiliatrice. “Il Sindaco conosce bene quali azioni l’Ente Locale può mettere in pratica in materia di istruzione primaria. Il Sistema Nazionale di Istruzione è costituito da Scuole statali e paritarie, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla L. 62/2000. – dice Bravi – Le scuole paritarie, pur essendo gestite da soggetti privati, svolgono un servizio pubblico, definizione che ricomprende ogni attività di produzione/erogazione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale. Di fatto, sono i Comuni a darne attuazione, cooperando con le istituzioni scolastiche del territorio, con le famiglie e gli studenti. Sicuramente l’Ente gestore avrà incontrato difficoltà nell’erogazione del servizio e ci stupisce leggere dal Sindaco che soltanto “l’altro ieri” abbia chiesto un incontro con la proprietà dell’immobile per capire cosa farne dopo il termine delle lezioni (da qui a qualche settimana). Nessuno accusa l’Amministrazione di non aver erogato fondi all’Istituto, non ne sono mai stati erogati, ma proprio in virtù del suo ruolo di facilitatore, coordinatore e supervisore dell’andamento dei servizi pubblici erogati all’interno del proprio territorio ci si aspetta che tali dinamiche siano conosciute e monitorate costantemente, al fine di scongiurare notizie shock come queste, chiusure lampo e interruzioni di servizi.”

“È chiaro che non c’è stato alcun intento politico di ascoltare, confrontarsi e cercare soluzioni assieme alle famiglie, e tanto meno con chi siede in Consiglio comunale. Ho infatti presentato subito una interrogazione urgente a nome del nostro gruppo, indirizzata ad Assessore, Sindaco e Giunta – lo scorso 9 aprile – per conoscere la situazione e affrontare la questione e dare risposte ai cittadini preoccupati. Nessun accenno di vita da parte dell’organo di governo, né dall’Assessore né dal Sindaco. Il silenzio più totale. Noi stessi abbiamo appreso della chiusura direttamente dai giornali. Questo è il metodo costante adottato da chi amministra da 8 anni a questa parte. Qui si capisce a chi è che interessano “miseri palcoscenici”, più impegnati a tagliare nastri e inviare altezzose comunicazioni “dall’alto” della Rocca. A noi poco importa, ci siamo abituati e non ci fermeranno certamente questi metodi. Ora conta soltanto che i bambini siano tutti adeguatamente ricollocati, che i genitori non debbano ricorrere a soluzioni alternative per affidare i propri figli durante l’orario di lavoro e, non meno importante, che il personale dell’Istituto possa continuare a lavorare senza soluzione di continuità” conclude Roberta Bravi Capogruppo Per la Buona Politica.