Si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

, giovedì 21 alle 15.30, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “Processionaria del pino un pericolo per persone animali e piante”; “Arrivo dei profughi ucraini a Ravenna”; “Destino stabilimento balnerare conosciuto come Park Hotel”.

Poi sarà la volta delle interrogazioni: “Infrastrutturazione digitale sul territorio comunale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”; “Ancora sul parco degli Artiglieri”; “Ex caserma di Lido di Dante: quale futuro?”; “Sull’area sosta camper di via del Marchesato occorre essere pronti all’accoglienza in apertura di stagione”; A quando la data di conclusione dei lavori circa la copertura della piastra polivalente a Savarna”.

Successivamente verrà discussa e votata la delibera: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico. Approvazione esenzioni per l’anno 2022”.

Poi le due mozioni: “Modifiche relative alla viabilità di via San Mama e via Cassino”; “Introduzione di una procedura di verifica periodica dei contrassegni per parcheggi invalidi e dei parcheggi nominali riservati ai disabili”.

Infine gli ordini del giorno: “Richiedere al governo il rimborso per l’addizionale provinciale dell’accisa dell’energia elettrica da destinarsi alla riduzione della bolletta”; “Per una Amministrazione sensibile alla salute psicologica della cittadinanza”; “Area sgambamento cani di Mandriole”; “Prevedere fermate del bus su via Mandriole in direzione Casal Borsetti”; “Rifacimento marciapiedi di Mandriole”; “Ripristinare il doppio senso su via Poggi a Mandriole”; “Sulla urgente riapertura dei ponti A118 e A119 sulla via Baiona”.