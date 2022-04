77°anniversario della Liberazione: tutte le iniziative dell’A N.P.I. di Brisighella

In occasione del 77°anniversario della Liberazione, l’A N.P.I. sezione Giuseppe Bartoli di Brisighella, in collaborazione con l’ARCI, organizza giovedì 21 alle ore 20.30 presso il Circolo ARCI Ambra di Brisighella una serata incontro con Stefano Sante Cavina figlio del partigiano Orlando (Antonio Cavina) e autore del libro “Orlando – Storia di un romagnolo partigiano in Piemonte“.

Orlando è un ragazzo di vent’anni costretto dalla guerra ad attraversare tragiche vicissitudini, colme d’umanità, incoscienti azioni eroiche e smarrimento. Il racconto della sua storia offre l’opportunità di riflessioni riguardo la decisione di fare scelte quando la vita ci pone in situazioni che ci travolgono inaspettatamente al di là della nostra volontà.

Lunedì 25 aprile sarà allestito al Parco Ugonia “Il fiore del partigiano” composto da 180 piatti sui quali gli studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Brisighella hanno scritto i nomi dei partigiani brisighellesi (progetto realizzato per il Memorial Giuseppe Bartoli 2021/2022).Alle ore 11.00 sarà deposta una corona commemorativa presso la lapide posta in Piazzetta Porta Gabalo che ricorda la Brigata Maiella, la Divisione Friuli e le altre forze di Liberazione.