Ferrero (FdI): troppe scorrettezze, introdurre verifiche periodiche dei contrassegni per parcheggi invalidi

“Grazie al determinante impulso dato da Fratelli d’Italia – dichiara Alberto Ferrero, Coordinatore provinciale e Capogruppo FdI in Consiglio Comunale – verrà riunita l’apposita commissione con la finalità di verificare la necessità di introdurre procedure di verifica periodica dei contrassegni per parcheggi invalidi”.

“Infatti, visto l’alto numero di sanzioni elevate l’anno scorso – avanza Ferrero – si ritiene che spesso gli utilizzatori dei permessi non siano titolati ad esserlo, arrecando, in questo modo, disagi a chi invece è realmente invalido e quindi è legittimato ad adoperarlo. Spesso infatti, avviene che a seguito del decesso di chi ha ricevuto il permesso, i parenti continuino ad utilizzarlo senza restituirlo. La commissione dovrà quindi verificare che vengano attivate tutte le procedure necessarie, anche attraverso l’incrocio di dati, per garantire che i permessi siano utilizzati e posseduti dai legittimi titolari e non da altri. Tutto questo era stato anche richiesto da una mozione di Fratelli d’Italia discussa il 21/04 e temporaneamente sospesa in attesa della commissione”.

Fratelli d’Italia, chiude Ferrero, “non può permettere che permessi riservati a disabili vengano indebitamente utilizzati da chi disabile non è per non pagare un parcheggio, magari sottraendolo a chi giustamente deve essere tutelato”.