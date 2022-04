Jova Beach Party a Marina. Ancisi (LpRa): “Ordine pubblico sotto stress e vie di fuga inadeguate”

Il giorno dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ravenna, nella quale sono stati esaminati i profili connessi alla safety e la security del Jova Beach Party 2022 in programma l’8 e 9 luglio a Marina di Ravenna e per il quale si prevede un afflusso di circa 80.000 appassionati in un’area di 30.000 metri quadrati, il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha organizzato questa mattina una conferenza stampa sullo stesso tema dove ha esposto i suoi dubbi sulle “condizioni di fattibilità e le criticità al momento irrisolte” dell’evento.

“Il 15 novembre 2021 – dichiara Ancisi -l’organizzazione del Jova Beach Party 2022 propose al Comune di Ravenna di organizzare una tappa dell’evento a Marina di Ravenna l’8 e il 9 luglio. Il 19 novembre la Giunta comunale deliberò di approvare l’evento in qualità di copromotore e compartecipe. Lo fece tuttavia a scatola chiusa rinviando ad un atto successivo l’obbligatorio “accordo di compartecipazione”, che fra l’altro impone di determinare il valore economico a carico della comunità ravennate, in termini di spesa monetaria, di servizi erogati, di benefici concessi, ecc. A distanza di cinque mesi questo accordo non esiste ancora”.

“Non sono stati informati di alcunché le commissioni Turismo ed Ambiente del consiglio comunale – lamenta Ancisi – il competente Consiglio territoriale del Mare (il parere del quale è obbligatorio sulla disciplina della circolazione e del traffico), la Pro-Loco e il Comitato cittadino di Marina di Ravenna. L’organizzazione non ha ancora presentato lo Studio di incidenza ambientale, benché assunto a proprio carico già il 15 novembre”.

Mappa della spiaggia occupata dagli spettacoli inviata da Ancisi

OCCUPATI 33.500 MQ DI SPIAGGIA

“Sono però certe – avanza Ancisi – perché messe per iscritto dall’organizzazione lo stesso giorno, le richieste al Comune di Ravenna. L’area interessata dall’evento è il lungomare, dal piazzale della Marina alla diga foranea sud, dove occupa le spiagge del Circolo Marinai d’Italia e dei bagni La Piazzetta, Ulisse, Luana e Mokambo. In tutto, come dalla planimetria di cui sopra, 33.500 metri quadrati di arenile. Questi gli interventi richiesti al Comune per realizzare la manifestazione:

1) divieto di accesso al piazzale della Marina dal 4 al 12 luglio;

dal 4 al 12 luglio; 2) divieto di accesso alla diga sud nei giorni della manifestazione, nonché nei giorni precedenti e successivi in relazione col procedere del cantiere;

nei giorni della manifestazione, nonché nei giorni precedenti e successivi in relazione col procedere del cantiere; 3) allestimento di un’area di sosta per circa 30 bilici dal 3 al 12 luglio;

dal 3 al 12 luglio; 4) divieto di attività ambulanti nel piazzale della Marina dal 4 al 12 luglio;

dal 4 al 12 luglio; 5) asportazione dei pali della pubblica illuminazione nel tratto di montaggio del palcoscenico , indicativamente dal 2 al 12 luglio;

, indicativamente dal 2 al 12 luglio; 6) un significativo quantitativo di terriccio per costruire temporaneamente una rampa atta a scavalcare il muretto di cemento tra il piazzale della Marina e la spiaggia : sarà costruita dalla produzione del concerto nella prima fase di allestimento dell’area e riservata al transito dei mezzi di soccorso, di allestimento e di servizio, nonché a quello pedonale degli addetti ai lavori e degli spettatori;

: sarà costruita dalla produzione del concerto nella prima fase di allestimento dell’area e riservata al transito dei mezzi di soccorso, di allestimento e di servizio, nonché a quello pedonale degli addetti ai lavori e degli spettatori; 7) rimozione temporanea delle piante (es. tamerici e/o altre tipologie) dall’area della manifestazione (in realtà, 50-60 tamerici sono già state stroncate dalle radici, finendo tra i rifiuti, nda);

(es. tamerici e/o altre tipologie) dall’area della manifestazione (in realtà, 50-60 tamerici sono già state stroncate dalle radici, finendo tra i rifiuti, nda); 8) riordino e pulizia del corridoio tra gli stabilimenti balneari Luana e Mokambo , nonché del passaggio tra gli stabilimenti Mokambo e Marina Bay . Nei giorni della manifestazione:

, nonché del passaggio . Nei giorni della manifestazione: 9) pedonalizzazione della piazza Mazzini, di viale delle Nazioni e di viale IV Novembre ;

; 10) modifica della circolazione su via Trieste , riservando una corsia della carreggiata al parcheggio degli autoveicoli;

, riservando una corsia della carreggiata al parcheggio degli autoveicoli; 11) fruibilità di aree di parcheggio a distanza congrua dal luogo dell’evento, per cicli, motocicli, autoveicoli, autobus ;

; 12) potenziamento del servizio di traghetto attivo tra Porto Corsini e Marina di Ravenna;

attivo tra Porto Corsini e Marina di Ravenna; 13) valutazione sulla programmazione di una “Notte bianca” con estensione degli orari”.

INVASIONI ED IMPATTI

“L’accoglimento di queste richieste – continua Ancisi – pone senza dubbio problemi di invasività degli spazi richiesti e di impatto ambientale ed antropico con le normali attività di vita, di circolazione e di lavoro della località per 11 giorni nel mezzo della stagione turistica. L’evento è peraltro sottoposto alle direttive in materia di Pubblica Sicurezza, che solamente ieri sono state appena preannunciate. La problematica è particolarmente complessa ed ardua da risolvere. È prevista infatti la partecipazione, con proporzionale ingente arrivo di mezzi di locomozione a motore, di circa 80 mila spettatori nei due giorni di spettacolo, ai quali si aggiungerà verosimilmente una moltitudine non pagante, intenzionata ad ascoltare e/o intravvedere da fuori area l’esibizione degli artisti, potendo ammassarsi da un lato nell’adiacente “Pineta di Ravenna” e dall’altro in pieno centro abitato. Ordine pubblico sotto stress e vie di fuga estremamente ridotte e inadeguate pongono dilemmi non da poco per l’eventualità di fatti imprevisti che producano improvvisi e disordinati deflussi di folla”.

La mappa degli impatti naturalistici e paesaggistici fornita da Ancisi

“Molteplici poi gli impatti naturalistici e paesaggistici – incalza Ancisi – come visibili nella mappa del Ministero della Cultura qui sopra. L’area del concerto è interamente posta in zona dichiarata di “notevole interesse pubblico” tutelata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio: la sua occupazione deve quindi essere sottoposta al parere dalla Soprintendenza. Essa dista 75 metri dalla “Pineta di Ravenna”, Riserva Naturale dello Stato, e 185 metri da una zona del Parco del Delta del Po e da un sito della Rete Natura 2000 protetto dalla direttiva “Habitat” dell’Unione Europea: ambiti che richiamano le competenze e le incombenze sia del Parco del Delta stesso che dei Carabinieri Forestali, ufficio della Biodiversità. Da quanto sopra discende l’urgenza di approfondimenti e chiarimenti in seno alle commissioni Turismo ed Ambiente del consiglio comunale, che chiedo ai rispettivi presidenti Filippo Donati e Rudy Gatta di convocare allo scopo, ferma restando la richiesta di iniziativa da parte dei gruppi consiliari, in caso diverso”.