Ercolani, Sangiorgi (Lega): “Si alla nave rigassificatrice a largo del porto di Ravenna”

“È certo che Ravenna abbia un vantaggio notevole rispetto ad altre località per accogliere a largo del porto una nave rigassificatrice, ci aspettiamo però dall’amministrazione meno propaganda e più fatti, il percorso non è così facile e veloce come lo racconta il nostro caro Sindaco, è sbagliato fare passare il messaggio che siamo già pronti” scrivono il consigliere leghista Giacomo Ercolani insieme al responsabile del dipartimento energia della Romagna Enrico Sangiorgi, che tornano a battere sul tema della nave rigassificatrice: “In Consiglio comunale si è affrontato più volte il tema delle estrazioni e ci siamo sempre schierati pienamente a favore, sia per una ripresa ed un potenziamento delle estrazioni dai giacimenti italiani sia per una diversificazione negli approvvigionamenti dall’estero”.

“L’installazione di una nave rigassificatrice a Ravenna – avanzano Ercolani e Sangiorgi – rappresenterebbe un passaggio fondamentale nella strategia nazionale ma va detto che ci sono delle criticità da valutare. Il terminal marittimo nel quale il rigassificatore dovrebbe attraccare è nato per il petrolio, da tempo non è utilizzato e pertanto necessita di manutenzione, ma soprattutto va verificata la possibilità di adattare l’impianto al metano elemento da non sottovalutare. Inoltre, è necessario valutare l’impatto ambientale e i relativi rischi che derivano dall’installazione di una nave rigassificatrice.”

Ercolani e Sangiorgi continuano poi parlando di politica energetica: “Oggi è chiara la necessità di rilanciare il settore estrattivo, ripartendo dalla ricerca, snellendo la burocrazia e sbloccando i progetti. Questo percorso richiederà tempo e i cittadini si aspettano una risposta concreta nel breve periodo, perché ormai la situazione è diventata insostenibile per famiglie ed imprese, ed è compito della politica smettere di promettere senza poi mantenere la parola e assumersi le proprie responsabilità.”