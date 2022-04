Sciopero degli autisti di Start Romagna. Barattoni (PD): “fondamentale ristabilire un dialogo con i lavoratori”

Giovedì 28 aprile Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero aziendale di Start Romagna di 4 ore sul bacino di Ravenna. Il segretario del PD Alessandro Barattoni è intervenuto a questo proposito per sollecitare l’ascolto delle rimostranze dei sindacati da parte dell’azienda.

“I rappresentanti dei lavoratori – ha detto Barattoni – denunciano, nel loro comunicato, varie carenze e promesse non mantenute da parte dell’azienda. Credo si debba procedere celermente con il ripristino delle corrette relazioni sindacali perché i temi posti sono rilevanti e il ruolo e la funzionalità del trasporto pubblico locale sono importanti nella gestione del territorio e della sua mobilità in tutto il distretto di Ravenna. Quelli posti dai sindacati confederali e di base sono temi che meritano la massima attenzione da parte dell’azienda. I ripetuti scioperi del personale di Start, nell’ultimo periodo, non possono più essere ignorati o sminuiti. Mi auguro che l’azienda possa ristabilire un dialogo con i lavoratori che è fondamentale anche per garantire servizi adeguati a tutti i cittadini.”