Giovedì 28 aprile, alle 20, si riunisce in presenza il Consiglio Comunale nella sala consiliare in piazza dei Martiri. All’ordine del giorno l’integrazione del regolamento del Consiglio Comunale, la sostituzione di un componente nelle commissioni consiliari di I°, II° e III° dipartimento e nella Commissione Consiliare di controllo attività società partecipate. Il Consiglio sarà poi chiamato ad approvare la delibera di giunta del 17 marzo “Prelevamento dal fondo di riserva competenza e cassa” e una delibera di giunta del 10 marzo di Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 assunta in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale, infine la delibera di approvazione del rendiconto della gestione relativa all’anno 2021.

Dopo eventuali comunicazioni verranno discusse le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. La presidente del Consiglio Comunale Marta Garuffi ha prescritto le regole di sicurezza per il Consiglio Comunale convocato in presenza: il/la consigliere/a dovranno essere in possesso del green pass base e indossare una mascherina di tipo FFP2 tranne quando prenderanno la parola per la durata prevista dal regolamento.

I lavori saranno ancora a porte chiuse, a causa della pandemia, ma sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul nuovo canale YouTube del Comune a questo link: https://bit.ly/3Lj4hdv. In allegato l’ordine del giorno completo.