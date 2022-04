Nuovo incidente sul lavoro a Ravenna, sindacati proclamano sciopero di 8 ore: “Da Marcegaglia pretendiamo di più sul fronte sicurezza”

Fim Fiom Uilm, RSU-RLS di stabilimento Marcegaglia Ravenna e Marcegalia Carbon Steel riferiscono che il 27 aprile si è verificato un nuovo incidente al CAP 13 Zinco-Verniciatura 3, dove si sarebbero rotte le funi del carroponte 17 provocando la caduta del carico e della pinza. Al riguardo il 14 aprile – ricordano Fim Fiom Uilm, RSU-RLS stabilimento Marcegaglia Ravenna e Carbon Steel- si era già registrato il malfunzionamento di un carroponte al reparto coil pack, già discusso con l’azienda il 19 aprile 2022. Precedentemente nel 2021 si era registrato sempre un problema ad un altro carroponte.

La delegazione sindacale ha già manifestato l’esigenza di avviare confronto su questi temi:

1) piano manutenzione carriponte;

2) formazione impartita ai conduttori dei carriponte

alla luce anche del recente accordo di RLS -specificano Fim Fiom Uilm, RSU-RLS di stabilimento Marcegaglia Ravenna e Marcegalia Carbon Steel- di sito che permette all’occorrenza di allargare la discussione anche alle ditte esterne: “Dopo anni durante i quali – come rappresentanti dei lavoratori – “abbiamo segnalato alla azienda problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro – senza che siano stati risolti in maniera definitiva molti dei temi aperti (es: ingombro dei magazzini, carroponti ecc…) – riteniamo che Marcegaglia debba avviare una riflessione profonda circa la legittima aspettativa dei lavoratori di operare in sicurezza”.

Fim Fiom Uilm, RSU-RLS di stabilimento Marcegaglia Ravenna e Marcegalia Carbon Steel precisano che: “Da una azienda leader come Marcegaglia pretendiamo e ci aspettiamo investimenti e controlli mirati sulla sicurezza dei carriponte, sul piano tecnologico, organizzativo e formativo, ed un organico adeguato alle reali esigenze di manutenzione degli stessi. FIM-FIOM-UILM e la RSU giudicano estremamente grave e incomprensibile il susseguirsi di simili episodi e proclamano 8 ore di sciopero da svolgersi nella giornata del 2 maggio con questa sequenza per i turni: I turno-II turno e III turno (inizio ore 22 del 2 maggio)”.