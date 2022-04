Si riunisce il consiglio comunale di Conselice: l’ordine del giorno dei lavori

È convocato in presenza nella sala consiliare del municipio per giovedì 28 aprile alle 20.30 il Consiglio comunale di Conselice.

Tra i punti all’ordine del giorno, vi è la presentazione del piano industriale 2022-2024 di Con.Ami, da parte del presidente e del direttore dell’azienda, partecipata anche dal Comune di Conselice.

Seguono l’integrazione al regolamento del Consiglio comunale, l’approvazione delle modifiche al regolamento di polizia mortuaria, l’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2021, variazioni al bilancio 2022-2024 e una parziale modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024.

Il pubblico non potrà ancora accedere alla seduta, ma collegarsi in streaming; per assistere alla diretta e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.conselice.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale.