I lavori del consiglio comunale di Ravenna: approvati bilancio di Mar e Biblioteca Classense

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale ha approvato le delibere: “Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 dell’Istituzione Biblioteca Classense” con 21 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti; “Approvazione rendiconto della gestione 2021 dell’Istituzione Museo d’arte della città” con 21 voti favorevoli e 8 contrari.

È stato approvato con 21 voti a favore, 1 voto contrario e 4 astensioni l’ordine del giorno “Per una amministrazione sensibile alla salute psicologica della cittadinanza”.

Sono stati respinti con la medesima votazione, 8 voti favorevoli e 20 contrari, gli ordini del giorno “Area sgambamento cani di Mandriole”, “Prevedere fermate del bus su via Mandriole in direzione Casal Borsetti”, “Rifacimento marciapiedi di Mandriole” e “Ripristinare il doppio senso su via Poggi a Mandriole”.

È stato respinto con 7 voti favorevoli e 19 contrari l’ordine del giorno “Sulla urgente riapertura dei ponti A118 e A119 sulla via Baiona”.