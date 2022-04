Le delibere e le mozioni approvate in occasione del Consiglio Comunale di Lugo

Nella seduta del 28 aprile, il Consiglio Comunale di Lugo ha approvato tre delibere e due mozioni. La delibera di integrazione del Regolamento del Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità come l’immediata eseguibilità. Il sindaco Davide Ranalli ha effettuato la comunicazione riguardante il prelevamento dal Fondo di riserva, di competenza e cassa.

La delibera relativa alla Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 assunta in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale è stata approvata con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Insieme per Lugo, Gruppo misto/Fabrizio Lolli) e 7 contrari (Per la Buona Politica, Lega Romagna- Salvini Premier, Gruppo misto/ Davide Solaroli) e uguale esito ha avuto la votazione per l’immediata eseguibilità.

La delibera riguardante il Rendiconto di gestione 2021 è stata approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico e Insieme per Lugo), 7 contrari (Per la Buona Politica, Lega Romagna- Salvini Premier, Gruppo misto/Davide Solaroli), 1 astenuto (Gruppo misto/Fabrizio Lolli) e uguale esito ha avuto la votazione per l’immediata eseguibilità.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità anche la sostituzione di un componente nelle commissioni consiliari di I°, II° e III° dipartimento e nella commissione consiliare di controllo attività delle società partecipate. La mozione presentata dalla consigliera Giandomenica Babini (Insieme per Lugo) per l’introduzione dei cuscini berlinesi come dissuasori di velocità nella zona 30 del centro di Lugo è stata approvata con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Lega Romagna- Salvini Premier, Gruppo misto/Fabrizio Lolli, Movimento 5Stelle) e 1 astenuto (Gruppo misto/Davide Solaroli).

La mozione presentata dal consigliere Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle) e emendata con modifiche condivise dal consigliere Gianmarco Rossato (Partito Democratico) riguardo la raccolta dei rifiuti come pannoloni e simili è stata approvata all’unanimità.