Sperimentazione sui dissuasori “Cuscini Berlinesi”, PD Lugo: “Un’opportunità da valutare”

Il Partito Democratico esprime soddisfazione per il voto e per la discussione avvenuta durante il Consiglio Comunale di Lugo (riunitosi ieri sera in presenza dopo varie sessioni in videoconferenza a causa delle restrizioni Covid) che, tra i vari punti all’ordine del giorno, ha trattato una mozione proposta dalla lista civica IPL e che aveva come oggetto di discussione l’implementazione nei centri abitati dei cosiddetti “Cuscini Berlinesi”.

Questi dissuasori hanno la funzione di moderare la velocità delle automobili nei centri abitati e garantiscono la massima efficienza nelle zone 30. Rispetto ai classici dissuasori cosiddetti “dossi”, questi dispositivi innovativi offrono il vantaggio di essere di una larghezza congrua a limitare la velocità delle auto, ma non estendendosi per tutta la larghezza della carreggiata, non ostacolano i mezzi di soccorso, le ambulanze ma soprattutto non costituiscono un intralcio per la micro-mobilità, ovvero per i ciclisti, per i pedoni e per chi, infine, utilizza il monopattino per spostarsi. Sono già diversi i cittadini dei centri storici di alcune città italiane che ne hanno visto l’installazione, tra cui la città di Bologna.

“I cuscini berlinesi in Italia sono ancora in via sperimentale, ma nel resto d’Europa vengono usati da diversi anni. Anche alla luce di alcuni recenti incidenti avvenuti nelle strade del centro, penso che l’installazione di questi dispositivi sia un progetto molto importante che consentirebbe di migliorare la sicurezza della viabilità. A maggior ragione se consideriamo che, come ci spiegano i tecnici, i cuscini berlinesi hanno tra i loro vantaggi quello di essere dei dispositivi decisamente meno rumorosi rispetto ai dossi tradizionali, quindi non creano disagio ai residenti delle zone in cui vengono installati” afferma la consigliera PD Rita Salvatori.

Secondo i ricercatori del Politecnico, dai dati empirici raccolti durante alcune indagini sul traffico, a seguito dell’installazione dei cuscini berlinesi si riscontra una riduzione della velocità delle automobili del 30% e una riduzione del tasso d’incidenti di oltre il 60%.

“Vediamo ancora troppo frequentemente come molte automobili attraversano le vie del centro storico della ns città a velocità troppo sostenute, ben oltre il limite consentito, senza osservare particolare attenzione ed il dovuto rispetto ai soggetti deboli della strada, che sono sempre ciclisti e pedoni, ma anche anziani e bambini che necessitano di una tutela particolare. La possibile installazione dei Cuscini Berlinesi aumenterebbe il livello di sicurezza dei nostri centri abitati, ostacolando la velocità delle auto senza intralciare i mezzi di soccorso. Questi dispositivi si inserirebbero in un quadro più ampio di implementazione del livello di sicurezza stradale e sarebbero in sintonia con le intenzioni già espresse dalla Giunta Comunale, che ha palesato la volontà di intervenire sull’allargamento delle ZTL e la definizione di nuove zone pedonali del centro”, conclude dal PD lughese il Consigliere Pagani.