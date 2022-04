M5S Ravenna e Sen. Croatti: il presente e il futuro sono solo nelle energie rinnovabili, Ravenna protagonista della transizione green

“Raccogliamo l’appello del sindaco de Pascale sul tema energia e sulla necessità di rafforzare una strategia nazionale che affronti le difficoltà guardando al futuro, superando l’immobilismo e le incertezze del governo Draghi, ma riteniamo altresì che tra le soluzioni straordinarie ipotizzate solo le azioni che puntano sulle energie green possono rappresentare il futuro e anche il presente su cui dobbiamo investire. È sulle rinnovabili che Ravenna può fare la differenza, diventando protagonista della transizione italiana. La città possiede già il tessuto economico industriale ed i know how per essere non solo competitiva, ma leader nelle tecnologie di progettazione, realizzazione e produzione di strutture per l’interezza dei comparti di energia green. L’ennesima conferma è data dall’ultima commessa (la seconda di tre) consegnata dalla Rosetti SpA alla francese Chantiers de l’Atlantique, destinata al campo eolico di Fecamps. Ulteriore dimostrazione di come le realtà delle aziende ravennati, maturate nel settore oil & gas, sono perfettamente in grado di rispondere alle esigenze di chi oggi sempre più investe in rinnovabili, cambiando pelle ed aspirando ai veri mercati dell’energia, che consentiranno sempre maggiori sbocchi commerciali ed occupazionali, lontano da tecnologie estrattive in calo di occupazione di manodopera ormai da 10 anni. Non si tratta infatti più di un possibile cambio di rotta. La ricerca di energia alternativa alle fonti fossili è già realtà dominante.” Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti e il gruppo M5S di Ravenna.

Per i Cinque Stelle è “un errore invocare soluzioni immediate legate al fossile; saranno sempre più costose e ad alto impatto ambientale di quella che è l’unica vera alternativa alla dipendenza energetica dall’estero: il rinnovabile e la condivisione della produzione e consumo dell’energia da esso derivante, come le comunità energetiche, che il nostro Consiglio comunale ha appena approvato. Ci deve essere certamente un’accelerazione sullo sblocco dei progetti green nel nostro Paese che, anche alla luce delle ultime scelte del Governo, appaiono sempre più paralizzate dalla burocrazia a discapito ad esempio di progetti di rigassificatori. Disparità di trattamento che proprio nel nostro territorio blocca ancora oggi la messa in opera del parco eolico AGNES e penalizza fortemente Ravenna, dove la tecnologia energetica è già pronta, ma inspiegabilmente rallentata a scapito di vecchie soluzioni. L’attuale crisi energetica deve rappresentare l’occasione per accelerare sul futuro green del nostro Paese e del nostro territorio, non per ripetere gli errori del passato che oggi presentano drammaticamente il conto.”