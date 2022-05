Federica Malavolti, candidata Sindaca del centrosinistra per Riolo Terme, il 5 maggio presenterà il programma elettorale

Federica Malavolti, candidata Sindaca del centrosinistra per Riolo Terme (dove si vota il 12 giugno), presenterà il programma elettorale nella sala Sante Ghinassi (ex chiesa di Riolo Terme) giovedì 5 maggio alle ore 20.30. Questo è solo l’inizio di una serie di incontri per presentare programma e candidati. In questi giorni, infatti, si sta delineando il gruppo che affiancherà Malavolti nella campagna elettorale, persone, che faranno parte della lista Riolo Terme per la Comunità.

“Durante i gruppi di lavoro si sono evidenziate problematiche e azioni importanti per il nostro paese ed i suoi cittadini. Mi ha meravigliata positivamente la grande attenzione, da parte di tutti i partecipanti, verso le problematiche sociali, la riqualificazione del verde cittadino e nelle frazioni, la sensibilizzazione verso la tutela ambientale e la richiesta di avere un’amministrazione presente. I giovani, che hanno partecipato, ci hanno invitato a guardare alle criticità dal loro punto di vista, infatti hanno sottolineato il grande bisogno di aggregazione sociale. Questo, e tutti gli altri punti, devono essere una partenza per un grande lavoro di investimento sociale sulla nostra comunità”

Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme a Federica, incontreranno i cittadini di Riolo Terme e i rappresentanti delle realtà produttive, agricole ed economiche della città. Un aperitivo informale, domenica 15 maggio alle ore 17.00 presso il Bar Tannino, in corso Matteotti a Riolo Terme.

Lunedì 16 maggio, alle ore 20.30, sempre presso la Sala Sante Ghinassi, verranno finalmente presentati tutti i candidati al consiglio per “Riolo Terme per la Comunità”, e nei giorni successivi la presentazione di Candidati e del programma verrà replicato a nelle frazioni: Cuffiano, Borgo Rivola e Isola.