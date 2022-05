Ponte di Pasqua da incubo in via Montebello con decine di pullman per via di un torneo di calcio. Ancisi (LpRa) interroga il sindaco

Con un question time Alvaro Ancisi (LpRa) interroga il sindaco di Ravenna su quella che lui definisce come “La battaglia di Via Montebello” da non confondersi con la risorgimentale battaglia di Montebello del 1859. Lunga circa un chilometro e mezzo, via Montebello collega via Classense con via Marabina, dalla quale si raggiunge facilmente la rampa di accesso alla tangenziale Classicana. È una strada di campagna ad uso locale, molto stretta, vietata al transito dei pullman e dei mezzi pesanti, ricorda Ancisi.

Ancisi nel question time afferma che nel “ponte della Pasqua 2022, tra il 16 e il 18 aprile, via Montebello ha subìto, all’insaputa dei suoi abitanti, una massiccia invasione ed occupazione di pullman. Nessuno di loro sapeva che nei campi di calcio lì vicino, in collegamento con quelli di altre sei frazioni del Comune di Ravenna, era stata organizzato il torneo internazionale RAVENNA JUNIOR & WOMEN CUP… Un evento straordinario e bellissimo che ha registrato 78 società, 177 squadre, 465 gare disputate in tre giorni, oltre a 5.000 persone tra atleti, accompagnatori e genitori. Peccato che ai piani alti del Comune nessuno abbia considerato che, trovandosi il campo sportivo di Classe in uno stretto cul de sac viario, si sarebbe dovuto regolare ordinatamente l’arrivo, la circolazione e la sosta di un fiume inesauribile di pullman.”

Ancisi riporta le lamentale segnalate a Lista per Ravenna dai residenti: “Una situazione anomala si sta verificando da tre giorni su via Montebello. Abbiamo notato che da sabato mattina decine di pullman percorrono questa strada da Classe, pur vietata al loro transito. I primi, arrivati il sabato mattina, abbiamo pensato che avessero sbagliato strada. Poi sono aumentati vistosamente. Abbiamo telefonato alla Polizia locale segnalando il fatto, ma neppure l’agente era a conoscenza di alcun evento speciale da queste parti… A Pasqua il fenomeno si è intensificato. Altra segnalazione alla Polizia locale, la stessa assicurazione di un sopralluogo compatibilmente con gli altri interventi e il consiglio di prendere contatti con il Comitato cittadino, che però era all’oscuro di tutto esso stesso. Dopo ognuna delle due segnalazione, abbiamo visto passare una volante della Polizia locale, ma in quei momenti non ha incontrato pullman e quindi non ha accertato infrazioni. Soltanto parlando con altre persone abbiamo scoperto del torneo internazionale, tra l’altro effettuato col patrocinio dell’assessore allo sport, che abita a Classe… Sono stati dunque tre giorni di delirio. Abbiamo avuto almeno duecento mezzi tra auto e pullman parcheggiati ovunque, anche in aree verdi e nei campi agricoli, oltre alle loro infinite peripezie sulla via Montebello. Vorremmo che la cosa non passasse inosservata, soprattutto per il futuro. Se si decide di organizzare un evento bisogna verificare le criticità del luogo e gestire la logistica compresi l’organizzazione e lo smistamento dei flussi in entrata e in uscita. Non si può procedere in barba alle leggi, sperando che tutto vada bene e di farla franca.”

Alvaro Ancisi in chiusura chiede al sindaco “se, rispondendomi in Consiglio comunale, intende fornire ai cittadini di Classe spiegazioni su quanto sopra esposto, accaduto a Classe tra il 16 e il 18 aprile scorsi, riferendo anche se e come, riconoscendo gli errori, l’amministrazione comunale vorrà tenerne conto, affinché in futuro non si riproducano in alcuna parte del territorio comunale.”