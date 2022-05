Movimento 5 Stelle Ravenna: affrontare l’emergenza ma priorità restino investimenti sulle energie rinnovabili

“Siamo in economia di guerra e oggi dobbiamo fare ciò che è necessario nell’immediato per affrontare una complicata situazione emergenziale, compiendo anche scelte difficili. Gli errori strategici del passato presentano il conto e assumono contorni paradossali, a partire dal fatto che con i nostri pagamenti di gas alla Russia indirettamente finanziamo la guerra in Ucraina di Putin. – si legge in una nota firmata dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e dal M5S di Ravenna – Il Movimento 5 stelle, anche a Ravenna, ha avuto sempre una posizione di perplessità nei confronti dei rigassificatori, in particolare per quelli di grandi dimensioni, tuttavia in questo momento è in atto da parte del Governo un grande sforzo per trovare soluzioni immediate che consentano al nostro Paese di mantenere approvvigionamenti energetici in grado di garantire piena operatività a regime e in questo senso la politica deve agire con senso di responsabilità. Rimaniamo dell’idea che ci sia da approntare un piano speciale per investimenti massicci sulle energie rinnovabili garantendo forti sgravi alle imprese che punteranno su sostenibilità ed energie green. Misure che si affianchino al bonus 110% in edilizia. Parallelamente abbiamo chiesto all’Europa di approntare un energy recovery fund e di organizzare linee comuni su siti di stoccaggio, acquisto delle risorse energetiche e di calmierare in modo consistente il prezzo del gas senza disparità tra i paesi. Spagna e Portogallo, ad esempio, riescono a calmierare il prezzo del gas mentre in Italia non riusciamo a farlo e anzi rimaniamo schiavi di un malsano meccanismo del TTF (Title Transfer Facility) che mantiene alto il prezzo del gas.”

“Tornando a Ravenna la sfida in atto non è solo quella legata all’arrivo dei rigassificatori, ma soprattutto sarà quella di guardare al futuro oltre questa fase transitoria, perché la questione rigassificatori a Ravenna è null’altro che una soluzione momentanea, come afferma il ministro Cingolani: “transitoria in una parabola dai 5 ai 10 anni” per poi guardare al futuro e all’autonomia energetica del nostro Paese con le fonti rinnovabili. Ravenna è uno dei porti prioritari dal punto di vista energetico ma non di meno c’è un aspetto naturalistico-ambientale che va salvaguardato e protetto, inoltre dobbiamo prestare la massima attenzione all’importante ecomomia sempre in crescita del comparto turistico; dobbiamo pretendere massima attenzione in termini di sicurezza sugli interventi di stoccaggio ma anche impianti che siano il meno impattanti possibile per la flora marittima e per la qualità della vita di tutti i cittadini. Vigileremo affinchè non si usi questo terribile periodo come pretesto per far sì che gli impianti di rigassificazione diventino una priorità, penalizzando e rallentando la corsa verso l’indispensabile autonomia energetica del nostro Paese che passerà solo attraverso le energie rinnovabili” conclude la nota firmata dal senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e dal M5S di Ravenna.