Elezioni Riolo Terme. Inaugurata la “casa” elettorale del candidato sindaco De Carli Mirko

In vista delle prossime elezioni amministrative a Riolo Terme, è stata inaugurata, ieri 7 maggio, la “casa” elettorale del candidato sindaco De Carli Mirko, in Corso Giacomo Matteotti 74.

“Sin dal giorno di Pasqua abbiamo aperto le porte della nostra sede elettorale ai tanti cittadini che si sono rivolti a noi per sottoporci i loro problemi, le loro proposte e offrici il loro sostegno – commenta De Carli, candidato di Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia – . Ieri mattina abbiamo festeggiato, insieme ad alcuni sostenitori e candidati, l’apertura giornaliera della nostra “casa” elettorale in Corso Giacomo Matteotti 74: tutti i gironi, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18. Sarà una settimana decisiva che vedrà la presentazione del programma completo delle “cose da fare”’per Riolo Terme che abbiamo ideato come lista e dei candidati che le rappresenteranno. Prossimo appuntamento al banchetto elettorale di giovedì prossimo al mercato cittadino, come d’abitudine” conclude .