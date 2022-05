Marciapiedi e pista ciclabile per via Fiume Montone Abbandonato: interrogazione di Fd’I in consiglio a Ravenna

Renato Esposito, Vice Capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna ha presentato un’interrogazione a risposta sulla “Pericolosa mancanza di marciapiedi e pista ciclabile in via Fiume Montone Abbandonato”.

Nel documento si rimarca il degrado di strade e marciapiedi, a volte addirittura inesistenti, su alcune delle strade a scorrimento veloce inserite nel tessuto urbano, come nel caso di via Fiume Montone Abbandonato.

e si chiede a sindaco e giunta di provvedere alla messa in sicurezza di “questa importante strada cittadina, salvaguardando pedoni e ciclisti, e ridando così anche un significato alle tanto proclamate asserzioni dell’amministrazione sul volere “una città VERDE e vivibile per i cittadini”.