Potere al Popolo Ravenna contro le morti sul lavoro: “creiamo movimento costante di lotta cittadina”

L’assemblea territoriale di Potere al Popolo Ravenna lancia la sfida per la creazione di un movimento costante di lotta e intervento sul tema della sicurezza e degli omicidi sul lavoro che veda insieme e uniti i lavoratori, i cittadini, i giovani, gli studenti, i sindacati, gruppi, collettivi e le forze politiche disponibili.

Le tematiche del lavoro e degli incidenti sui luoghi di lavoro sono da sempre al centro dell’attività politica del gruppo che, accanto alla collaborazione sindacale, soprattutto del sindacalismo di base, lamenta invece “un silenzio assordante della politica, a parte le solite parole di circostanza ogni qualvolta si verifica un incidente o un omicidio sul lavoro nel nostro territorio”.

“In Consiglio Comunale – aggiungono da PaP -si sono sentite solo alcune voci flebili e solitarie come quelle provenienti dai 5 Stelle. Nella società politica ravennate abbiamo solo Ravenna in Comune che è intervenuta spesso e puntualmente sul tema e alcuni gruppi come “Red Militant”(con cui abbiamo condiviso più di un presidio). E poi ovviamente noi, come Potere al Popolo Ravenna , e chi ci segue lo sa bene, che da sempre interveniamo, denunciamo e agiamo”.