Bagnacavallo. Riprendono gli incontri tra le città gemellate, sindaco Proni: “Anniversari importanti che testimoniano forza dei legami”

Il Sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni, è intervenuta sui social per festeggiare la ripresa degli incontri tra le città gemellate:

“Riprendono finalmente gli incontri fra le città gemellate. Una delegazione bagnacavallese è in questi giorni ad Aix-en-Othe per festeggiare i 10 anni di gemellaggio della nostra città con la Communauté de communes du Pays d’Othe Aixois e i 25 anni di gemellaggio fra Aix-en-Othe e Neresheim, città tedesca gemellata anche con #Bagnacavallo. Per l’Amministrazione è presente l’assessora Caterina Corzani”.

La delegazione, guidata dall’associazione Amici di Neresheim, partecipa sia alle celebrazioni istituzionali che si sono svolte proprio questa mattina sia a momenti di festa e occasioni di scambio.

“Gli anniversari che festeggiamo sono traguardi significativi che testimoniano la forza di un legame che supera i confini e unisce cittadine e cittadini d’Europa” chiosa la Proni nel suo post facebook.