Potere al Popolo Ravenna appoggia lo sciopero generale contro la guerra e contro l’economia di guerra del sindacalismo di base

Potere al Popolo Ravenna appoggia e sostiene lo sciopero generale di venerdì 20 maggio contro la guerra e contro l’economia di guerra, proclamato dalle sigle del sindacalismo conflittuale e di base.

“Riteniamo che sia un momento importante in cui convergono i temi che in questi mesi hanno scosso le nostre vite: prima l’aumento delle bollette e dei beni di prima necessità, poi lo scoppio della nuova fase di guerra in Ucraina, poi l’allineamento del governo Draghi all’escalation militare e la conseguente assunzione dell’economia di guerra. Mentre si trovano dalla sera alla mattina 13 miliardi di euro per partecipare alla nuova corsa agli armamenti, si torna a parlare di bloccare i salari (come se prima stessero crescendo!), si torna a tagliare su istruzione e sanità, alla faccia di due anni di sacrifici in pandemia. Il coro dei media e dei partiti (col governo Draghi alleato di fatto alla “opposizione” dei Fratelli D’Italia) prova a far passare la crisi economica come passeggera e a raccontare la favola che basterà tenere un paio di gradi di meno in casa.” Così Potere al Popolo che dà appuntamento per la manifestazione regionale a Bologna con Corteo da Piazza XX Settembre.