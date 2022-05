Esenzioni TARI e canone di occupazione del suolo pubblico a Ravenna. Domani si riunisce la commissione 5

Giovedì 26 maggio, alle 14.30, in sala consiglio si riunirà la commissione consiliare n. 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio” congiuntamente alla commissione consiliare n. 1 “Affari istituzionali, partecipazione, sicurezza” per esaminare la proposta di delibera 230/2022 “Nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune di Ravenna”.

Proseguirà, per la sola commissione n. 5, l’esame del seguente ordine del giorno: esame proposta di delibera 218/2022 “Approvazione di esenzioni del tributo TARI e del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria – anno 2022”; esame proposta di delibera 217/2022 “Approvazione modifiche al regolamento Tari per l’anno 2022”; esame proposta di delibera 228/2022 “Tassa rifiuti (Tari). Determinazione tariffe e scadenza di pagamento per l’anno 2022”.

Alla modalità in presenza è disposta per i consiglieri anche la partecipazione da remoto in videoconferenza. La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook del Comune.