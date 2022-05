Si riunisce il Consiglio Comunale di Lugo: l’ordine del giorno dei lavori

Giovedì 26 maggio, alle 20, nella sala consiliare del Comune si riunisce, in presenza, il Consiglio Comunale.

All’ordine del giorno l’approvazione di quattro delibere. La prima riguarda la cessione all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna di quota di proprietà di porzione di immobile sede del Centro per l’impiego in piazzale Carducci. Seguiranno due delibere che riguardano la Tari, nella prima il Consiglio è chiamato ad approvare le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti, la seconda riguarda la presa d’atto della validazione del Piano economico finanziario 2022-2025 della Tari, l’approvazione delle tariffe e la determinazione della scadenza delle rate per il versamento. La quarta delibera riguarda una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e la parziale applicazione dell’avanzo 2021.

Dopo le eventuali comunicazioni saranno discusse le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

Il pubblico non potrà assistere ma la cittadinanza potrà seguire la seduta attraverso il canale You Tube del Comune di Lugo.