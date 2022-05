Riolo Terme. “Riolo Libera” denuncia: la campagna elettorale delle amministrative inizia all’insegna della slealtà

“La campagna elettorale delle amministrative di Riolo Terme inizia all’insegna della slealtà”. L’affissione di manifesti pubblicitari nelle bacheche non autorizzate, antistanti il comune, di due delle quattro liste in corsa, ha destato rammarico nella lista “Riolo Libera” guidata dal candidato sindaco Alan Giagni, che ha denunciare l’accaduto. Sul posto si sono recati, martedì 24 maggio, i Carabinieri di Riolo, che, nel giro di poche ore, hanno liberato le due bacheche, come riferisce lo stesso Giagni. “L’equità nell’applicazione della giustizia è il filo conduttore del nostro programma politico”, ha dichiarato il candidato Alan Giagni, “ignorare l’accaduto sarebbe stato come avallare un metodo errato e purtroppo ormai consolidato”.